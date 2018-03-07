РИАМО – 7 мар. Центральная избирательная комиссия России запустила мобильный сервис по поиску избирательных участков в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», поиск ведется по адресу проживания избирателя, сообщила в ходе заседания ЦИК РФ в пятницу глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«Центральная избирательная комиссия запускает мобильное приложение по поиску избирательных участков в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», - сказала Памфилова.
Она уточнила, что таким образом ЦИК расширяет масштаб информационной политики.
Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.
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