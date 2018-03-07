РИАМО - 7 мар. Аукционы по продаже двух участков земли под строительство спортивных центров проведут в Москве, начальная стоимость составляет 9 и 10 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Участки разные по площади могут стать интересны для инвесторов, готовых вкладывать средства в разноформатные спортивные объекты. По итогам продаж прошлого года можно прогнозировать конкуренцию на торгах. Рынок фитнес-индустрии перспективный: он растет всегда и будет расти еще долго, так как уровень проникновения фитнес-услуг не столь высок», – сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

По его словам, три земельных участка реализовано на аукционах в прошлом году со средним превышением начальной стоимости 22%. В среднем на один лот претендовали в прошлом году 2-3 участника.

«Уже в этом году реализован один земельный участок под строительство спортивного объекта. Новый спортивный центр площадью более 12 тысяч квадратных метров должен появиться в новой Москве», – сказал Дегтев.

На северо-западе Москвы по Машкинскому шоссе в аренду сдается земельный участок площадью 1,81 гектара под крупный ФОК площадью застройки до 23,8 тысячи квадратных метров. Начальная стоимость годовой аренды – 9 миллионов рублей.

В Зеленоградском административном округе в аренду через аукцион сдается земельный участок площадью 0,65 гектара под строительство объекта спорта. Начальная стоимость годовой аренды – 10 миллионов рублей.

Торги по объектам будут проходить 12 и 19 апреля текущего года.