РИАМО – 7 мар. Государственная компания «Роснефть» попросила у правительства РФ налоговых стимулов на 145 миллиардов рублей в год, сообщает газета «Коммерсант».

На совещании 27 февраля чиновники и нефтяники попытались договориться о мерах по стимулированию нефтепереработки, доходность которой ухудшил налоговый маневр в отрасли. В качестве одного из основных вариантов поддержки НПЗ уже давно обсуждается обратный акциз (возврат части затрат на выпуск нефтепродуктов). Почти все стороны идею поддерживают, но окончательно одобрить решение не удается.

«Главное разногласие — условие Минфина по обнулению экспортной пошлины на нефть. Против этого выступают Минэнерго и нефтяники. Как говорится в письме первого замминистра энергетики Алексея Текслера господину Дворковичу от 22 февраля, помогать НПЗ приходится из-за ужесточения таможенного режима и незапланированного роста акцизов на фоне кризиса, а налоговая нагрузка на отрасль с 2010 года выросла на 1,4 триллиона рублей», - говорится в сообщении.

Вместо отмены экспортной пошлины Минэнерго предлагает целевое стимулирование - поддержку «системообразующих» НПЗ, обеспечивающих топливом российский рынок. Также предлагается сохранить текущий уровень поступлений в дорожные фонды и «таможенной субсидии» (разница между пошлинами на нефть и нефтепродукты) НПЗ при отсутствии давления на топливные цены.

Текслер подчеркивает, что господдержку целесообразно предоставлять на возвратной основе (инвестиционный налоговый кредит, средства ФНБ)

«Наиболее радикально выступила «Роснефть», которой буквально на днях частная АФК «Система» закончила выплачивать 100 миллиардов рублей: 8 февраля глава госкомпании Игорь Сечин попросил Владимира Путина о налоговых стимулах сразу на 145 миллиардов рублей в год (могут включать и обратный акциз)», - добавляет издание.

Также «Лукойл» просил правительство снизить ставки акцизов на бензин класса «Евро-5» и отказаться от их запланированной индексации с 1 июля. Позиции «Газпром нефти» и «Татнефти» с конца 2017 года не изменились: компании в целом поддерживают обратный акциз. Но более жесткой стала позиция «Сургутнефтегаза», который сразу не поддержал обратный акциз, предлагая альтернативные виды поддержки.