РИАМО - 7 мар. Неизвестные зашли в офис одной из фирм в центре Москвы и, угрожая финансовому директору предметом, похожим на пистолет, забрали из сейфа порядка 4,5 миллиона рублей, сообщали РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 6 марта в 23:25 на службу «02» от финансового директора ООО поступило сообщение о разбойном нападении по адресу: улица Новый Арбат.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 6 марта примерно в 20:40 в офис по указанному адресу зашли неизвестные, угрожая заявителю предметом, похожим на пистолет, из сейфа открыто похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме около 4,5 миллионов рублей, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту следователи проводят проверку.