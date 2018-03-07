РИАМО - 7 мар. Безработного мужчину, избившего до смерти свою знакомую в ходе ссоры, задержали в Москве, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД Росси по столице.

По его словам, в полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщину в квартире по адресу: улица Снайперская, 13.

«В указанной квартире сотрудниками полиции был задержан безработный мужчина, который изобличен в том, что, находясь в квартире по месту жительства, в результате внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре, причинил женщине телесные повреждения, от которых она скончалась на месте», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.