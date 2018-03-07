РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мар. Все офисы многофункционального центра (МФЦ) городского округа Люберцы 8 Марта не будут вести прием населения, сообщается на официальной странице МУ «Люберецкий МФЦ» в Instagram.

«Уважаемые заявители! Согласно статьям 95, 112 Трудового кодекса РФ, в отделах МУ «Люберецкий МФЦ» устанавливается следующий график работы: в предпраздничный день, 7 марта, рабочее время уменьшается на один час – с 8:00 до 19:00. 8 марта – Международный женский день – выходной день», – говорится в сообщении.

Девятого марта все офисы МФЦ будут работать в обычном режиме.