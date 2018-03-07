РИАМО - 7 мар. В Международный женский день автоледи получат сладкие подарки от Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД), сообщил РИАМО в среду руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

«Вопреки стереотипам, автоледи – одни из самых дисциплинированных участников дорожного движения. В Международный женский день мы хотим подчеркнуть, что ценим их ответственное отношение к безопасности на дорогах. Надеемся, что наш небольшой подарок – шоколад, который давно является неотъемлемым атрибутом 8 марта – порадует автолюбительниц и в очередной раз напомнит о необходимости соблюдения правил дорожного движения», - сказал Юрьев.

Экипажи «Дорожного патруля» ЦОДД, находясь на дежурстве, будут поздравлять женщин-автолюбителей. Оказывая помощь на дорогах, патрульные будут дарить дамам брендированный шоколад с поздравлениями. Акция призвана напомнить о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Международный женский день отмечается 8 марта. Дата праздника была утверждена на II международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. В этот день все представительницы прекрасного пола принимают поздравления от мужчин. Обязательный атрибут праздничного дня - букет тюльпанов или веточка мимозы.