РИАМО - 7 мар. Врачи Подмосковья впервые стали участниками международного марафона «24-часовая живая роботическая хирургия», операцию, которую проводили медики, транслировали на весь мир, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Подмосковные врачи впервые приняли участие в международном марафоне «24-часовая живая роботическая хирургия»: специалисты Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИАГ – ред.) провели робот-ассистированную операцию, которая транслировалась онлайн по всему миру», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Международный образовательный проект «24-часовая живая роботическая хирургия» проводится ежегодно, начиная с 2015 года, его участниками являются ведущие клиники более чем из 30 стран.

«Подмосковные медики впервые стали участниками мероприятия, это уникальный опыт для областных специалистов. Со всей России в марафоне принимают участие лишь два медицинских учреждения, приятно, что одно из них — учреждение Московской области», - отметил Дмитрий Марков.

По словам министра, проект помогает медикам со всего мира делиться опытом, наглядно увидеть применение разных методов хирургического вмешательства на примере коллег.

Все врачи Московской области могли наблюдать за ходом роботических операций в режиме реального времени, зарегистрировавшись на специальной платформе.