РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 мар. В феврале дорожные службы Королева устранили около 100 аварийных ям на дорогах городского округа, сообщается в аккаунте координационного совета города в Instagram.

«За февраль предприятием благоустройства МБУ «Автобытдор» было восстановлено около 225 квадратных метров дорог, устранено порядка 100 аварийных ям», – говорится в сообщении.

Технология литого асфальтобетона дает возможность проводить работы по ямочному ремонту, в том числе, и в зимний период, несмотря на погодные условия.

Горожане могут сообщать о новых ямах на дорогах в ЕДС по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11. Также можно разместить сообщение на сайте по адресу: www.eds-korolev.ru или через мобильное приложение «ЕДС Королев».