РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мар. Депутат Московской областной думы Владимир Жук поздравил жительниц Люберец, Дзержинского и Котельников с Международным женским днем и пожелал им счастья и здоровья.

«Дорогие женщины! От имени Мособлдумы и от себя лично поздравляю вас с главным праздником Весны – с 8 марта! Будьте верны себе, будьте в меру капризны и в меру покладисты, верьте в себя, когда сложно, ставьте самые смелые задачи и достигайте их, будьте любимы, счастливы и здоровы!» – сказал Жук.

Он также отметил способность женщин вдохновлять мужчин на ежедневные подвиги.

«Вы противоречивые, и этим по-своему прекрасны! Каждой из вас умело удается совмещать доброту, ласку, заботу, нежность, а вместе с тем – настойчивость, безграничную волю, силу и терпение. Вы умеете быть нужными и вдохновлять, вы можете подобрать правильные слова в трудные минуты, вы делаете нас, мужчин, сильнее, с вами рядом уютно даже молчать! Этот праздник напоминает нам о важном и ценном: без вас не было бы нас», – добавил Жук.