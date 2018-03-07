РИАМО – 7 мар. В России для гостей чемпионата мира по футболу подготовят специальные палаты в клиниках вместо вытрезвителей, пишет в среду газета «Известия».

Россия готовится принять 1,5 миллиона гостей чемпионата мира по футболу. Международные турниры не обходятся без массовых возлияний болельщиков. Поэтому, как только страна получила право проведения мундиаля, начались дискуссии о возрождении системы вытрезвителей.

«Большинство регионов, принимающих матчи ЧМ-2018, отказались от создания отдельных вытрезвителей. Для пьяных болельщиков выделят палаты в больницах — туда попадут гости мундиаля, которые не стоят на ногах. Это обойдется властям субъектов намного дешевле, чем организовывать спецучреждения. В Москве нетрезвых футбольных фанатов при необходимости отправят в Институт Склифосовского или клинику Пирогова. Экстренную помощь им окажут бесплатно», - пишет газета.

Например, в Ростове-на-Дону для гостей чемпионата выделено 40 коек в терапевтическом отделении одной из ближайших к стадиону клиник, где до 15 мая за счет города проведут капремонт. В Сочи пьяных направят в больницу №3, в приемном отделении которой организуют круглосуточный пост полиции. Также там будет дежурить врач-нарколог.

Правительство Калининградской области накануне объявило, что на базе центральной городской больницы для гостей ЧМ-2018 откроется дополнительное отделение — в нем будут принимать как нетрезвых болельщиков, нуждающихся в медпомощи, так и тех, кому просто нужно прийти в себя.

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы рассказали, что для нетрезвых гостей мундиаля будут организованы специальные палаты на базе нескольких больниц. В Московском научно-практическом центре наркологии дополнительно организована работа отделения детоксикации на 30 коек. В критических случаях пациентов готовы принять лучшие клиники — НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, больницы имени Боткина и Пирогова.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».