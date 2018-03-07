РИАМО - 7 мар. В столицу к Международному женскому дню завезли 50 миллионов цветов, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

«К 8 Марта предприниматели завезли в Москву 50 миллионов цветов. Несмотря на морозы, весна уже в городе», - написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Международный женский день отмечается 8 марта. Дата праздника была утверждена на II международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. В этот день все представительницы прекрасного пола принимают поздравления от мужчин. Обязательный атрибут праздничного дня - букет тюльпанов или веточка мимозы.