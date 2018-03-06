РИАМО - 6 мар. В феврале на Братиславском рынке началась масштабная реконструкция, ожидается, что в 2018 году все работы будут завершены, и он станет культовым местом юго-востока столицы, говорится в сообщении пресс-службы компании Zemskiy Group.

«Реконструкция Братиславского рынка проводится впервые с момента его постройки. И, по словам представителей объекта, назрела уже давно. Рынок площадью 3,5 тысячи квадратных метров будет полностью обновлен, благоустройство коснется не только самого здания, но и прилегающей территории. На первом этаже появятся современные торговые прилавки с мясом и рыбой, сырами и колбасами, овощами и фруктами, второй этаж отведут под фуд-корт и рестораны», - говорится в сообщении.

После реконструкции здесь представят свои концепции одни из ведущих рестораторов России, что, безусловно, приведет на рынок новую аудиторию.

Интерьер Братиславского рынка будет выполнен в популярном сейчас стиле лофт, характерными чертами которого являются лаконичность и простота. В отделке помещений будут использоваться натуральные материалы: дерево и камень, а также комнатные растения для озеленения.

«Разработкой и управлением проекта занимается компания Zemskiy Group, в портфеле которой уже более 30 проектов подобного формата, среди которых Москворецкий и Усачевский рынки, «Азбука фермы» в ТРЦ «Золотой Вавилон Ростокино», - уточняется в сообщении.

Помимо рынка, изменения затронут и соседнюю территорию, где вместо устаревших палаток установят современные модули для торговли. В результате, по задумке архитекторов, одно из рядовых мест столицы превратится в популярный центр досуга для многих москвичей.