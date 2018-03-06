РИАМО - 6 мар. Госжилинспекция Подмосковья заставила управляющую компанию из Наро-Фоминска восстановить герметичность межпанельных швов в многоквартирном доме на улице Шибанкова, сообщается на сайте надзорного органа.

«Управляющая компания ООО «УК ЖКУ» из Наро-Фоминска в установленный срок и в полном объеме исполнила предписание Госжилинспекции Московской области, устранив нарушение целостности межпанельных швов в многоквартирном жилом доме №61 на улице Шибанкова», - говорится в сообщении.

В ходе проведения осмотра фасадной стены с угла МКД жилищными инспекторами выявлены участки намокания стеновой панели и образования мха, также в межпанельных швах выявлены участки намокания с наружной стороны торцевой угловой стеновой панели квартиры заявителя.

По результатам проверки выдано предписание для устранения выявленных нарушений. В отношении должностного лица управляющей компании ООО «УК ЖКХ» возбуждено дело об административном правонарушении.