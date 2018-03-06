РИАМО - 6 мар. Реорганизацию территории бывшего Московского судостроительного и судоремонтного завода на юге столицы планируется завершить в 2024 году, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Сегодня на этой площадке строится современный жилой район, включающий жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, многоэтажный гаражный комплекс, офисно-деловой центр, а также торговые и офисные помещения на первых этажах зданий», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Заммэра отметил, что новый комплекс рассчитан на 3,8 тысячи жителей, при этом здесь будут созданы 960 рабочих мест.

«Объект сдается очередями, однако полностью эту площадку получится реконструировать не ранее 2024 года», - пояснил Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что большое внимание уделяется благоустройству территории.

«Инвестор принял решение о благоустройстве 1,5 километров набережной. Здесь появятся пешеходные, беговые и велосипедные дорожки, беседки, причалы и маяк», - добавил он.

С октября 2011 года в промзонах Москвы введено в эксплуатацию 436 объектов площадью 10,7 миллиона квадратных метров. Потенциал строительства на этих территориях, по утвержденным проектам планировок, составляет около 38 миллионов квадратных метров.