РИАМО - 6 мар. В 2017 году театры столицы представили зрителям 270 премьер, а посетили городские театры 7 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы руководитель департамента культуры города Александр Кибовский доложил о выполнении государственной программы столицы «Культура Москвы» в 2017 году.

«В 2017 году театры Москвы порадовали зрителей 270 премьерами. Всего было дано 28,2 тысячи спектаклей и концертов. Театры посетили 7 миллионов человек», - говорится в сообщении.

С 1 января 2018 года для 69 городских театров состоялся переход на грантовую систему финансирования. Общий объем финансирования московских театров в этом году увеличен до 9,3 миллиарда рублей. 80% этих средств передано театрам в качестве грантов на творческую деятельность. Это позволит сократить бюрократические процедуры в среднем на треть.

Кроме того, с 1 января этого года, по просьбе Союза театральных деятелей России, правительством Москвы установлена ежемесячная персональная выплата народным и заслуженным артистам, достигшим пенсионного возраста, в размере 30 тысяч рублей.