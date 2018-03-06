РИАМО - 6 мар. Лауреатов конкурса «Учитель года Москвы – 2018» определят в финале, который пройдет с 1 по 7 апреля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Финальный этап конкурса «Учитель года Москвы – 2018» пройдет с 1 по 7 апреля. Участники состязания – 30 московских учителей – покажут авторский мастер-класс, поделятся результатами работы, а также примут участие в создании образовательного проекта и работе педагогического совета», - говорится в сообщении.

Итоговым мероприятием станет «Разговор с министром». Учителя обсудят актуальные темы столичного образования с руководителем департамента образования Москвы Исааком Калиной за круглым столом.

Победитель городского конкурса представит Москву на всероссийском состязании, которое пройдет в Санкт-Петербурге в конце сентября.

Московский городской конкурс «Учитель года» проводится в столице с 1991 года. За все время проведения его участниками стали более 11 тысяч педагогов Москвы. 132 победителя и призера получили право участвовать во втором этапе. В этом году впервые на второй этап были приглашены лауреаты гранта за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа».