РИАМО - 6 мар. В подмосковном Электрогорске в 2018 году планируют благоустроить десять дворов, сделать капитальный ремонт детского сада, бани, построить автомобильную дорогу на улице Кржижановского и провести другие работы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Глава городского округа Электрогорск Денис Семенов выступил с отчетом о работе, проделанной в городском округе в 2017 году.

«Глава поделился <…> планами на 2018 год: комплексное благоустройство десяти дворовых территорий, капитальный ремонт детского сада №41 «Гнездышко», капитальный ремонт городской бани, установка детских площадок по программе губернатора», — говорится в сообщении.

Кроме того, в 2018 году планируется установить первую в городе многофункциональную площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья, благоустроить озеро Стахановское, начать строительство новой школы, автомобильной дороги на улице Кржижановского и завершить благоустройство территории городского стадиона имени Р.Э. Классона.

В 2017 году в Электрогорске комплексно благоустроили семь дворов, сделали капремонт в Электрогорской детской школе искусств и бассейне в детском саду «Светлячок», реконструировали городской парк и стадион.

«Год прошел результативно и плодотворно. Нам удалось реализовать практически все намеченные в начале года приоритетные проекты. Наша работа была направлена, прежде всего, на выполнение главного наказа президента Владимира Владимировича Путина – служить людям. Мы постарались и приложили максимальные усилия для того, чтобы вместе со всем Подмосковьем и всей Россией двигаться курсом президента - вперед, от победы к победе», — отметил Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона 14 февраля. В частности, глава Подмосковья отметил, что благоустройство дворов в области выполняют с учетом мнения местных жителей, которые также контролируют ход работ.