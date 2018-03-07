РИАМО - 7 мар. Участковые избирательные комиссии со среды начнут принимать обращения граждан, которые хотят проголосовать на дому на выборах президента РФ.

Те жители региона, которые не смогут прийти на избирательный участок, начиная со среды, могут обратиться устно либо написать заявление, передать его через своих родственников, через сотрудников, официальных лиц о том, что они будут голосовать на дому.

Обращения от избирателей участковые избирательные комиссии будут принимать до 14:00 дня голосования.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.