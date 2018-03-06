РИАМО – 6 мар. Во время теледебатов претенденты на пост президента РФ выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Сирии, сообщает во вторник Газета.ru.

На аэродроме «Хмеймим» в Сирии при заходе на посадку потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. На борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших нет.

«Кандидаты в президенты России в ходе теледебатов также выразили соболезнования родным и близким погибших сегодня вблизи авиабазы «Хмеймим», - говорится в сообщении.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

В избирательной гонке участвуют Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»). На данный момент регистрация всех кандидатов завершена.