РИАМО – 6 мар. Три машины столкнулись в тоннеле на севере Москвы, в результате один человек погиб, сообщает ТАСС.
«В Алабяно-Балтийском тоннеле произошло столкновение трех автомашин – снегоуборочной, грузовой «Газели» и иномарки. В результате ДТП погиб водитель легковушки», - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства аварии, а также степень виновности водителей.
Движение на данном участке ранее было затруднено.
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