РИАМО - 6 мар. Информация о возгорании бытовок в деревне Кузнецово в Раменском районе Московской области не соответствует действительности, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по региону.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в деревне Кузнецово в Подмосковье загорелись двухэтажные бытовки, есть угроза распространения огня на ближайшие здания.

«Пожара с бытовками в деревне Кузнецово не было», - сказал собеседник агентства