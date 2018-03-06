РИАМО - 6 мар. В подмосковных Химках для учеников школы №8 провели урок мужества, в рамках которого им рассказали о современных героях, сообщил РИАМО во вторник заместитель начальника 3-его управления ФГБУ «Научно-исследовательский центр подготовки космонавтов имени Гагарина» Виктор Рень.

«На уроке мужества я встретился с учениками школы №8, я рассказал им о людях, которые занимаются испытаниями, о героях нашего времени, а также ответил на вопросы, которые они мне задавали», - сказал Рень.

Он добавил, что школьники интересовались вопросами требований к космонавтам. Ученики доброжелательно встретили Реня. В целом, по словам собеседника агентства, встреча была полезной для учеников.

Рень добавил, что школьники доброжелательно его встретили

«Встретился также с активом, который был собран. Поговорили о предстоящих выборах, о том, что необходимо серьезно поработать, чтобы обеспечить высокую явку», - отметил Рень.

Он подчеркнул, что необходимо активизировать все возможные средства и силы для того, чтобы убедить людей прийти на голосование и отдать свой голос за того или иного кандидата.