РИАМО - 6 мар. На западе Москвы горят строительные бытовки, есть угроза распространения пламени, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

По его словам, пожар вспыхнул в районе Очаковского шоссе.

«Произошло загорание бытовок, площадь пожара уточняется», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что существует угроза переноса огня на другие объекты. Пожарно-спасательные службы работают на месте.

«Информация об угрозе людям не поступала», - отметил представитель пресс-службы.