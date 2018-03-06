РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 мар. В подмосковном Красногорске завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, объекту выдали заключение о соответствии (ЗОС), говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев.

На площади более 6,6 тысяч квадратных метров разместились чаши взрослого и детского бассейнов, универсальный спортивный зал для игровых видов спорта, залы для силовых тренировок, занятий хореографией, гимнастикой и йогой.

«Единовременная пропускная способность комплекса составит почти 300 человек в смену», – говорится в сообщении.

ФОК оснащен необходимым инвентарем и оборудованием. На прилегающей территории обустроена парковка для автомобилей, установлены малые архитектурные формы.

«В проекте учтены все необходимые условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения», – говорится в сообщении.

Финансирование велось за счет средств инвестора. Застройщиком на объекте выступает ООО «Парк».