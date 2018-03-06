РИАМО - 6 мар. Ряд пригородных электропоездов задержали на Курском направлении Московской железной дороги вечером во вторник из-за отказа технических средств, сообщает Telegram-канал ЦППК.

«Курское направление. Задержаны: поезд 6436/6435 (Тушино — Чехов) на 21 минуту; поезд 6432/6341 (Волоколамск — Львовская) на 19 минут; поезд 6440/6439 (Новоиерусалимская — Серпухов) на 14 минут, поезд 6032/6031 (Голицыно — Подольск) на 15 минут; поезд 6346/6345 (Нахабино — Щербинка) на 10 минут; поезд 6442/6441 (Нахабино — Серпухов) на 10 минут», - говорится в сообщении.

Как уточняется в аккаунте, полная отмена у поезда 6196 (Столбовая — Царицыно). Предварительная причина – отказ технических средств.