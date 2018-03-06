РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 мар. На фестивале футбола Московской области, который прошел в Балашихе во вторник, провели товарищеский матч между женскими командами и устроили турнир для детей и их мам, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Фестиваль футбола провели ровно за 100 дней до Чемпионата мира – 2018 в рамках реализации проекта «Лучшая лига мира – Лига мам», который стал победителем конкурса социально значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России».

«Идея предложить такой проект возникла после того, как в мае 2017 года мы провели в микрорайоне Железнодорожный соревнования среди мам воспитанников нашего футбольного клуба. Мы получили активную обратную связь и решили это продолжить, ведь именно мамы водят детей на занятия, они главные болельщицы, и через них можно доносить информацию о бережном спортивном воспитании футболистов, о недопустимости форсирования событий», – сказал автор проекта «Лига мам» Александр Кравченко.

Фестиваль начался с товарищеского матча между женскими любительскими командами «Российская красавица» и «Миссис Балашиха», после чего прошел турнир для детей и их мам, в котором приняли участие ребята от 3 до 17 лет. По словам организаторов, в общей сложности в турнире приняли участие более 100 человек.

На фестивале также прошли конкурсы и розыгрыши сувениров Чемпионата мира – 2018. Следующий праздник футбола «Лига мам» планируют провести 1 июня.