РИАМО - 6 мар. По требованию Кузьминской межрайонной прокуратуры Москвы аптечный пункт и его генеральный директор оштрафованы на 105 тысяч рублей за продажу препарата без рецепта, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Во время проверки в аптеке был продан без рецепта лекарственный препарат «Тропикамид», подлежащий отпуску строго по рецептам. Также в организации отсутствовал журнал учета медицинских препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Документы на ряд таких лекарств в аптечном пункте отсутствовали.

«Прокурор возбудил в отношении юридического лица и его генерального директора два дела об административном правонарушении. <…> Решением Арбитражного суда Москвы виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 105 тысяч рублей», - говорится в сообщении.