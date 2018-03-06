РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 мар. В Красногорске во вторник, в преддверии Международного женского дня, состоялся бал маленьких принцесс для детей-инвалидов, в нем приняли участие более 70 девочек и их мам, сообщила начальник Красногорского управления социальной защиты населения министерства социального развития Московской области Лилия Гордон.

Бал проходил во Дворце культуры «Подмосковье». Для маленьких принцесс мастера творческого объединения художников «ЛИК» и центра «Досуг» провели мастер-классы по бисероплетению, изготовлению открыток и игрушек. Их развлекали аниматоры, выступили фокусники и юные джентльмены из школы №3. В мероприятии приняли участие глава городского округа Радий Хабиров, начальник Красногорского управления социальной защиты населения министерства социального развития Московской области Лилия Гордон.

«Управление по культуре и делам молодежи организовало замечательные мастер-классы и концерт. Мероприятие такого формата состоялось в Красногорске впервые, инициатором его проведения стал глава городского округа Радий Хабиров», – сказала Гордон.

Она уточнила, что всего на территории Красногорска проживает 468 детей-инвалидов.

Начальник управления по культуре и делам молодежи администрации округа Галина Ковалева отметила, что ДК «Подмосковье» полностью соответствует требованиям доступной среды.

«Никаких проблем с доступом в зал у лиц с ограниченными возможностями здоровья не возникает. Везде есть подиумы, ширина проходов позволяет зрителям в инвалидных колясках посещать концерты и спектакли», – подчеркнула Ковалева.