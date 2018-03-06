РИАМО - 6 мар. Управление Роспотребнадзора по Москве подтвердило опасения родителей о нарушении санитарных норм центром коррекционной педагогики «Логопед-Проф» в Зеленограде, руководителя учреждения привлекли к административной ответственности, сообщается на сайте ведомства.

На основании поступившего обращения одного из родителей детей, посещающих центр дополнительного образования «Логопед-Проф», на неудовлетворительное санитарное состояние помещений, на некачественную и не регулярную уборку в помещениях центра специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Зеленоградском административном округе проведена внеплановая проверка.

«Факты, указанные в обращении, при проверке подтвердились, установлены нарушения требований санитарного законодательства: отсутствие пылесоса для уборки ковровых покрытий, отсутствие дезинфицирующих средств для проведения ежедневной уборки, несвоевременное прохождение периодических медицинских осмотров персоналом, отсутствие контроля за условиями хранения и сроками реализации бутилированной воды, не произведение обработки дозатора подачи питьевой воды», - говорится в сообщении.

За указанные нарушения руководитель центра коррекционной педагогики «Логопед-Проф» привлечена к административной ответственности. Выданы предписания об устранении нарушений. Выполнение предписаний находится на контроле территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Зеленоградском административном округе.