РИАМО - 6 мар. Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова отметила достижения Домодедова и подчеркнула, что округ является одним из лидеров в области по благоустройству.

Во вторник глава подмосковного Домодедова Александр Двойных выступил перед жителями с итоговым отчетом о проделанной работе за 2017 год. На отчете присутствовали Виртуозова, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов.

«В Домодедове есть достижения, и, что приятно, большие планы. Я хочу сказать главе, всей команде, что у вас точно есть все для того, чтобы войти в тройку лидеров Подмосковья, и надеюсь, что это случится в ближайшие годы, а лучше – в этом году», - сказала Виртуозова.

Она добавила, что по благоустройству городской округ Домодедово занимает лидирующие позиции в Подмосковье.

«Едешь, и глаз радуется, потому что очень красиво, ухожено, приятно. Все заборы оформлены в едином стилистическом решении», - добавила Виртуозова.

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов также отметил результативность проделанной работы в городском округе.

«Одно дело, когда ты все видишь в рабочем режиме, а другое - когда это комплексный отчет, в котором видны динамика, результаты и, самое главное, перспективы», - подчеркнул Фетисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона 14 февраля. В частности, глава Подмосковья отметил, что идеология лидерства обеспечила области устойчивое развитие в течение 5 лет.