РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 мар. Гонки на собачьих упряжках для детей и взрослых с ограниченными возможностями пройдут в Балашихе в среду, мероприятие состоится в экопарке «Пехорка».

Седьмого марта в экопарке «Пехорка» Балашихи общественная организация инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир для всех» организует инклюзивные собачьи гонки. Дети и взрослые, которые не могут ходить, смогут посоревноваться в езде на нартах на собачьих упряжках. Мероприятие продлится с 13:00 до 15:00. Принять участие смогут все желающие. Ожидается, что в нем примут участие более 50 человек с инвалидностью.

В организации принимает участие ездовой клуб «Шалопаи севера». В упряжки запрягут собак породы аляскинский маламут. Помогать в проведении мероприятия будут балашихинские волонтеры.

На нартах будут кататься неходячие инвалиды, те же, кто может ходить, смогут побегать рядом с собакой держась за шлейку. Такое взаимодействие с животным помогает людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата побеждать заболевания. А дети с аутизмом смогут поиграть с собаками и попробовать отдавать им команды.

По данным Балашихинского информагентства, общественная организация инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир для всех» работает в Балашихе с 2008 года. В нее входит более 300 семей.