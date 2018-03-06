РИАМО - 6 мар. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя Mercedes-Benz, который наехал на женщину в одном дворов жилого дома на севере Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

Установлено, что между женщиной-пешеходом и 34-летним водителем автомашины Mercedes-Benz произошел конфликт, в результате которого был совершен наезд на женщину. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Установлено, что водитель ранее был лишен права управления транспортными средствами за управление автомобилем в состоянии опьянения.

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - говорится в сообщении.

В отношении мужчины сотрудниками Госавтоинспекции вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.24 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Также в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».