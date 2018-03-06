РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 мар. Первый заместитель главы администрации Балашихи Алексей Коваль во вторник, в преддверии Международного женского дня, наградил сотрудниц городских предприятий и поздравил их с праздником, передает корреспондент Балашихинского информагентства.

Торжественное мероприятие прошло во Дворце культуры «Балашиха».

«От имени главы Балашихи Сергея Юрова и от себя лично поздравляю вас с наступающим Международным женским днем. Восьмое марта – это один из самых любимых праздников в нашей стране. Это прекрасный повод мужчинам в очередной раз сказать, как мы любим и восхищаемся нашими женщинами. Мы всю жизнь связанны с женщинами – это наши мамы, бабушки, жены, дочери, любимые», – сказал Коваль.

Он также наградил благодарственными письмами главы Балашихи около 20 женщин – педагогов и сотрудников городских предприятий.

Коваль пожелал прекрасной половине человечества счастья, любви и улыбок.

По данным агентства, всего на празднике собралось около 700 женщин – представители сфер образования, здравоохранения, культуры, спорта, сотрудницы местных организаций. Всем им подарили букеты тюльпанов. Для них выступили творческие коллективы Балашихи.

Также женщин поздравил Народный артист России Дмитрий Харатьян, исполнивший песни Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы, а также произведения из фильмов в которых он снимался.

«Я бы хотел поздравить вас милые, любимые, единственные и неповторимые женщины с замечательным праздником – Международным женским днем, который каждый год приходит весной в наши души и сердца. Несмотря на то, что такой праздник бывает раз в году, это прекрасный повод признаться вам в любви, выразить свои чувства, эмоции. Все, что делает мужчина, он делает ради женщины», – отметил Харатьян.