РИАМО - 6 мар. Потребитель с помощью управления Роспотребнадзора по Москве через суд смог наказать фирму, оказывающую услуги по изготовлению мебели, за нарушение договора, теперь компания заплатит свыше 1,1 миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора в Южном административном округе обратился с иском в Нагатинский районный суд в защиту прав конкретного потребителя к ООО «Дом мебели». Между ними был заключен договор об оказании услуг по изготовлению, доставке и установке комплекта мебели до 27 апреля 2017 года. Общая стоимость заказа составила 248,7 тысячи рублей. Свои обязательства согласно условиям договора потребитель выполнил в полном объеме. ООО «Дом мебели» обязательства по договору не были исполнены в установленный срок.

«За защитой своих прав гр. Б. обратился в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве в Южном административном округе. Территориальный отдел по результатам рассмотрения обращения и анализа приложенных к нему документов подготовил и направил исковое заявление, в котором просил суд расторгнуть договор, взыскать с ООО «Дом мебели» в пользу потребителя сумму по договору, неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору, неустойку за неисполнение требований по претензии, компенсацию морального вреда, а также штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя», - говорится в сообщении.

Исковые требования территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Южном административном округе в интересах потребителя к ООО «Дом мебели» заочным решением Нагатинского районного суда Москвы были удовлетворены.

Суд вынес решение о расторжении договора об оказании услуг по изготовлению мебели и взыскании с ООО «Дом мебели» в пользу потребителя денежных средств в размере 248,7 тысячи рублей, неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств по договору в размере 248,7 тысячи рублей, неустойку за нарушение сроков исполнения требований потребителя по претензии в размере 248,7 тысячи рублей, компенсацию морального вреда 10 тысяч рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования потребителя в размере 373,1 тысячи рублей.