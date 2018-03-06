РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 мар. Жители подмосковных Люберец 18 марта смогут проголосовать за благоустройство парков, скверов и улиц прямо на избирательных участках, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В этом году жители сотен городов из 72 регионов России будут принимать такие решения. Их прямое участие в голосовании стало обязательным условием для реализации проекта «Комфортная городская среда».

«По инициативе министерства ЖКХ региона жителям городского округа Люберцы предложат выбрать общественные пространства, которые будут благоустроены в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда». В Московской области голосование впервые пройдет 18 марта. Отметить можно будет не более двух объектов в списке», – говорится в сообщении.

Проголосовать можно будет за объекты по следующим адресам: Центральный парк, Октябрьский проспект, дом №226; Проспект Победы; сквер у дома №40 на улице 3-е Почтовое отделение; улицы Смирновская, Октябрьский проспект и Звуковая.

Результаты будут доступны на сайте sredamo2018.ru и в муниципальных СМИ. Объекты, победившие в голосовании, начнут благоустраивать уже в 2018 году.

Десятого и 11 марта с 12:00 до 15:00 в рамках информационной акции можно подробнее узнать об объектах по адресам: Платформа «Люберцы – 1», улицы Инициативная и Волковская; торговый центр «Орбита», Октябрьский проспект, дом №366 и торговый центр «Светофор», улица Побратимов, дом №7.

Облик городов в этом году смогут поменять жители Балашихи, Долгопрудного, Домодедова, Жуковского, Истры, Клина, Коломны, Королева, Красногорска, Ликино-Дулева, Луховиц, Мытищ, Наро-Фоминска, Орехово-Зуева, Подольска, Павловского Посада, Реутова, Серпухова, Ступина, Фрязина, Химок, Чехова, Электростали, Люберец.