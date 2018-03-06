РИАМО - 6 мар. В 2018 году в подмосковном Домодедове будут введены три школы, также до 2019 года в городском округе появятся новые детские сады, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

Во вторник Двойных выступил перед жителями с итоговым отчетом о проделанной работе за 2017 год. На отчете главы присутствовали вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов.

«Задача на 2018 и 2019 год - это открытие детских садов в микрорайонах Южный и Северный. В 2018 году наша задача — ввести три школы», - сказал Двойных.

Он добавил, доля обучающихся во вторую смену в округе составляет 5%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона 14 февраля. В частности, глава Подмосковья рассказал, что около 6,5% детей в области продолжают учиться во вторую смену, ликвидация второй смены в школах остается приоритетной задачей для властей.