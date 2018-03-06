РИАМО - 6 мар. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве помогли добиться потребителю взыскания денежных средств в размере 52,2 тысячи рублей, в том числе компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей, за невыполнение авиакомпанией «Победа» услуги «сопровождение ребенка во время полета», сообщается на сайте ведомства.

В Сколковский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве обратился потребитель с просьбой дать заключение по гражданскому делу в целях защиты его прав как потребителя. Согласно материалам дела при оформлении билетов на осуществление перелета авиакомпанией «Победа» на детей (возраст 15 лет и 5 лет) потребителя обязали оплатить услугу «сопровождение ребенка во время полета» стоимостью 3 тысячи рублей. Заказанная и оплаченная услуга была оказана не в полном объеме, детей лишь встретил представитель авиакомпании и проводил до входа на посадку.

«Советский районный суд Брянска вынес решение по иску потребителя к ООО «Авиакомпания «Победа» с учетом заключения Роспотребнадзора. Согласно решению суда с ООО «Авиакомпания «Победа» в пользу потребителя подлежат взысканию денежные средства в размере 52,2 тысячи рублей, в том числе компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

На сайте уточняется, что после прилета сын позвонил родителям и сообщил, что их никто не сопровождает, и они не могут получить багаж. Родители по телефону успокаивали детей и объясняли, как им самостоятельно найти выход и получить багаж. При обратном перелете ситуация повторилась, по прилету дети вышли самостоятельно, никто из сотрудников авиакомпании их не сопровождал. Потребитель подал претензию о ненадлежащем исполнении авиакомпанией обязательств по оказании услуги «сопровождение ребенка» и возврате денежных средств.

Авиакомпания на претензию не отреагировала и мер для предотвращения подобной ситуации не приняла. Денежные средства в размере 6 тысяч рублей были возвращены потребителю только после жалобы в органы Роспотребнадзора и в прокуратуру.

Кроме этого, потребитель обратился в Советский районный суд города Брянска с иском о взыскании компенсации морального вреда. Сколковский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Москве подготовил для судебного заседания заключение по делу о ненадлежащем исполнении авиакомпанией своих обязательств.