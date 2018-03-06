РИАМО - 6 мар. Крупная пробка длиной более 30 километров зафиксирована вечером во вторник в Москве на внешней стороне Третьего транспортного кольца, говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс.Пробки».

«В Москве наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. ТТК, внешняя сторона, от Шмитовского проезда до Хорошевского шоссе. Длина пробки – 32,8 километра», - говорится в сообщении.

Загруженность дорог столицы вечером во вторник составляет девять баллов из десяти возможных.