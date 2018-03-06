По губернаторской программе «Усадьбы Подмосковья» с 2013 года в аренду сдали 35 усадеб, две из которых уже отреставрированы. За восстановление усадьбы инвестор может арендовать ее по льготной ставке 1 рубль за 1 квадратный метр в год и использовать объект для различных целей. Из 320 усадеб в Московской области порядка 30% находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в восстановлении. Как работает программа «Усадьбы Подмосковья», смотрите в инфографике Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО).

«Усадьбы Подмосковья»: миллионная реставрация или историческая ипотека >>