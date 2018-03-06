РИАМО - 6 мар. Администрация Раменского района Подмосковья допустила нарушения при организации и проведении торгов на право заключения договора управления многоквартирными домами, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу ООО «УК «Зеленый город» на действия администрации Раменского района при организации и проведении торгов на право заключения договора управления многоквартирными домами. Согласно доводам жалобы администрация установила не предусмотренные законом требования к документам, прилагаемым в составе заявок на участие в торгах, а процедура рассмотрения заявок проведена позже установленного в извещении о проведении торгов времени.

«Изучив представленные доказательства, управление установило обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации и проведения торгов, и признало жалобу ООО «УК «Зеленый город» обоснованной», - говорится в сообщении.

Основания для выдачи администрации обязательного для исполнения предписания отсутствуют в связи с обжалованием обществом конкурсной документации после проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе.