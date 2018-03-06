РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 мар. Мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи, задержали, сообщил «РИАМО в Балашихе» представитель пресс-службы главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Ранее СМИ сообщили, что в микрорайоне Железнодорожный Балашихи мужчина заманил девушку в гараж и изнасиловал.

«Мужчина напал на женщину в районе гаражей, когда она возвращалась домой с электрички. В настоящее время он задержан», – сказал представитель следственного управления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям: 131 УК РФ «Изнасилование» и 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».