РИАМО - 6 мар. Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина стала официальным послом чемпионата мира по футболу FIFA - 2018, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Во вторник на открытом катке московской ВДНХ прошло празднование 100 дней до старта чемпионата мира по футболу FIFA - 2018 в России. Сертификат официального посла чемпионата мира Ромашиной вручил руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

«Могу сказать, что очень хочется нести тепло в массы. Ребята, я побывала на многих разных международных соревнованиях и хочу сказать, что мы с вами должны показать всему миру, как тепло мы умеем принимать гостей. Это наша с вами задача, и я думаю, что у нас это получится лучше всех!» - сказала Ромашина.

На празднование 100 дней до старта ЧМ пригласили 6 тысяч волонтеров столицы, прошедших отбор и начавших подготовку к мировому первенству по футболу.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».