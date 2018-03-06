РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. Жители подмосковного Подольска пожаловались на то, что хоккейную коробку в поселке Стрелковской фабрики в течение всей зимы так и не смогли привести в порядок, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска повторно пожаловался на то, что за хоккейной коробкой в поселке Стрелковской фабрики никто не следит и на зиму ее не заливают. Ранее ему сообщили, что данная хоккейная площадка на балансе горокруга Подольск не числится, документы на ее строительство отсутствуют.

«В комитет имущественных и земельных отношений администрации горокруга еще 12 февраля направили обращение по вопросу признания хоккейной коробки бесхозной для дальнейшего принятия в муниципальную собственность. До настоящего времени (6 марта – ред.) профильным комитетом администрации горокруга не принято решение о дальнейшей судьбе спортивного объекта. Поэтому администрация горокруга не может содержать хоккейную площадку», – сказал замглавы администрации Сергей Иванов.

Также он предложил жителям воспользоваться ближайшей хоккейной коробкой в соседнем поселке Быково и принес извинения за неудобства.