РИАМО - 6 мар. На открытом катке ВДНХ прошло празднование 100 дней до старта чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, передает во вторник корреспондент РИАМО.

На празднование пригласили 6 тысяч волонтеров столицы, прошедших отбор и начавших подготовку к мировому первенству по футболу. Флешмоб посетили руководитель столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев, официальный посол ЧМ-2018 и телеведущая Яна Чурикова, а также официальный посол ЧМ-2018, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и телеведущая Мария Киселева и другие.

«Наша страна примет 32 команды из разных стран мира, а мы с вами - команда Москвы. И глядя на вас (волонтеров - ред.) я думаю, что мы уже будем в финале, выражаясь футбольным языком, и проведем вместе с вами лучший чемпионат мира за всю историю», - сказал Гуляев.

Волонтеры вместе с гостями мероприятия запустили красные, белые, синие воздушные шары в небо, чтобы отметить 100 дней до начала чемпионата.

«Это флешмоб, к которому мы долго готовились. Сегодня во время открытия церемонии празднования мы помогали на сцене», - сказал один из волонтеров.

Он добавил, что волонтеров учат дарить позитив гостям чемпионата мира по футболу.

«У нас проходит два раза в неделю обучение - это и общее, и функциональное. Нам говорят, как нужно встречать туристов, и объясняют, что мы должны во всех красках показать, какая мы гостеприимная страна», - добавил волонтер.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».