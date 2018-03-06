РИАМО - 6 мар. Загруженность дорог Москвы вечером во вторник составляет девять баллов из десяти возможных, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Наблюдаются затруднения в движении на МКАД, Третьем транспортном кольце и Садовом кольце. Например, зафиксирована необычно сложная пробка — МКАД внутренняя сторона, от Волгоградского проспекта до Липецкой улицы. В пробке длиной 16,7 километра можно потерять 1 час 38 минут, что на 52 минуты больше обычного.

Девятибалльная загруженность сохраниться до 19:00, к 20:00 прогнозируется семь баллов.

В Москве и Подмосковье во вторник ожидается сухая и солнечная погода, температура воздуха может опуститься до минус 11 градусов.