РИАМО - 6 мар. В подмосковном Домодедове в 2017 году собрали рекордный за последние семь лет урожай, в частности, было собрано свыше 22 тысяч тонн зерновых, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

Во вторник Двойных выступил перед жителями с итоговым отчетом о проделанной работе за 2017 год. На отчете главы присутствовали вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов.

«Несмотря на очень сложный с климатической точки зрения год, наши аграрии собрали рекордный за семь лет урожай, который более чем на 4,5 тысячи тонн превысил результат 2016 года», - сказал Двойных.

Согласно справочному материалу в прошлом году в Домодедове собрали более 22 тысяч тонн зерновых, что на 19% больше показателя 2016-го.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона 14 февраля. В частности, глава Подмосковья рассказал, что в области по назначению используются 80% сельхозземель. За пять лет было дополнительно введено в оборот около 200 тысяч гектаров пашни, а благодаря запуску тепличных комплексов Подмосковье к концу 2018 года выйдет на полную самообеспеченность овощами.