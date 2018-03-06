РИАМО - 6 мар. Оргкомитет по подготовке и проведению празднования 690-летия Рузы рассмотрел предложения по эскизному проекту памятного знака «Лидер года-2018», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Предполагается вручить памятный знак в рамках празднования 690-летия Рузы лучшим предприятиям и организациям, внесшим весомый вклад в развитие экономики и социальной сферы округа», - сообщил глава Рузского городского округа Максим Тарханов по итогам заседания оргкомитета.

Он напомнил, что в юбилейный год благодаря региональной программе в городе будет благоустроено четыре общественные территории. Кроме того, планируется отреставрировать фасады зданий в исторической части города, провести работы по демонтажу незаконных рекламных конструкций.

«Также будет установлен памятник Ивану Калите, причем работы по установке и изготовлению будут проведены из внебюджетных источников», - подчеркнул он.