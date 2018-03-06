РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 6 мар. Сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в краже имущества на территории садового товарищества в городском округе Ликино-Дулево, ущерб составил более 50 тысяч рублей, сообщил официальный представитель МУ МВД России «Орехово-Зуевское».

«В дежурную часть МУ МВД России «Орехово-Зуевское» поступило сообщение от 50-летней местной жительницы о том, что неизвестные проникли в ее садовый дом, находящийся в одном из СНТ городского округа Ликино-Дулево, и совершили кражу личного имущества. Ущерб составил 50 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали двух местных жителей в возрасте от 28 до 33 лет, подозреваемых в преступлении», – сказал представитель полиции.

По его словам, стражи порядка доказали причастность задержанных к совершению аналогичного эпизода на территории бывшего Орехово-Зуевского муниципального района. Общий ущерб от преступных действий оставил 54 тысячи рублей.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в настоящее время следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.