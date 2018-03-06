РИАМО - 6 мар. Для полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в подмосковном Волоколамске разработают новую рабочую карту, туда также подвезут дополнительные грунты для пересыпки, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Во вторник по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева министр экологии и природопользования региона Александр Коган встретился с жителями Волоколамского района и организовал штаб по вопросу ликвидации неприятного запаха, распространяющегося от полигона.

«Мы контролируем ситуацию на «Ядрове» и знаем, что здесь нужно делать. В ближайшее время разработают новую рабочую карту полигона, подвезут дополнительные грунты для пересыпки тела. Также организуем систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Уже пригласили проектировщиков, которые представят предложения по рекультивации первой карты и дегазации всего полигона», — сказал Коган.

Министр отметил, что ухудшение ситуации с запахами могло произойти вследствие залпового выброса свалочного газа из-за недостаточной пересыпки полигона и работы тяжелой техники, нарушившей защитный слой. В настоящее время на «Ядрове» работает группа специалистов, снабженных тепловизорами, которая должна установить точное место выброса.

«С осени прошлого года, когда Минэкологии передали полномочия по надзору за полигонами, мы держим на контроле каждый объект, в том числе и «Ядрово». Проблемы здесь копились десятилетиями. Мы провели несколько масштабных проверок, сделали маркшейдерские и лабораторные исследования. В ближайшее время установим в районе автоматические станции мониторинга, это позволит отслеживать ситуацию в режиме реального времени», — отметил Коган.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил экологическому блоку оперативно выехать в подмосковный Волоколамск, жители которого жалуются на запах от полигона твердых бытовых отходов, и разработать дорожную карту по снижению негативного воздействия полигона.